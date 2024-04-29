"طرق دبي" تنفذ أعمال صيانة وقائية لأكثر من 80 ألف متر مربع من الأرصفة لإبراز المظهر الجمالي للإمارة

المصدر: البيان

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انطلاقاً من التزام هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالاستمرار في تحقيق أعلى المؤشرات في مجال استدامة الأصول وإسعاد المتعاملين وجودة الحياة، فقد أعلنت الهيئة عن تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل للأرصفة بإمارة دبي خلال العام 2023 وفقاً لخطط الصيانة الوقائية المعتمدة حيث بلغت المساحة الكلية للأرصفة، التي تمت صيانتها وإعادة تأهيلها خلال العام الماضي أكثر من 80 ألف متر مربع، فقد توزعت المساحات التي شملتها الأعمال على مختلف أرجاء إمارة دبي من المناطق السكنية والسياحية، والتجارية، والاقتصادية، والساحلية.

وقد أكدت الهيئة بان أعمال الأرصفة التي تم تنفيذها تضمنت جميع الأصناف الرئيسة المتمثلة ببلاط أرصفة المشاة، وبلاط التقاطعات والشوارع الخدمية للمركبات، وبلاط الأرصفة المشتركة (مشاة ومسارات الدراجات الهوائية)، فضلاً عن تنفيذ أعمال إصلاح الأرصفة، التي تعرضت لحالات هبوط أو انجراف أو تكسر/فقدان لبلاط الرصف نتيجة سوء الاستخدام أو التأثر السلبي بالعوامل البيئية.

وفي السياق ذاته، صرح المهندس حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات بأن أعمال الصيانة المنجزة للأرصفة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى المحافظة على أثاث الطرق، والتأكد من جودتها وسلامتها وإطالة عمرها التشغيلي وتعزيز استدامتها، مع المحافظة على المظهر الحضاري والصورة المشرقة للإمارة، فضلاً عن المحافظة على سلامة المشاة وجميع مستخدمي الأرصفة، وبالتالي تحقيق الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأضاف البنا: لقد حرصت الهيئة على استخدام أحدث التقنيات العالمية وأساليب الصيانة المتطورة بالشكل، الذي يضمن مراقبة حالة الأصول وعناصرها المختلفة باستخدام أنظمة وبرامج متطورة لإدارة أعمال صيانة الطرق ومنشآتها وبالشكل الذي يضمن تعزيز عمليات استدامة جميع عناصر البنية التحتية لطرق دبي والحفاظ على الحالة الإنشائية لها مع تحقيق أعلى درجات السلامة لمستخدمي الطريق، التي تعتبر من أولى اهتمامات الهيئة، بالتزامن مع النمو والتطور الحضري للإمارة، وصولاً لتحقيق الغاية الاستراتيجية في تعزيز جودة الحياة لسكان وزوار دبي.

وأستطرد البنا، قائلاً: تستهدف الهيئة زيادة في حجم أعمال الصيانة الوقائية للأرصفة خلال العام الحالي 2024 بنسبة لا تقل عن 10% مقارنة بالعام الماضي، وذلك لتغطية معظم المناطق الحيوية بإمارة دبي، حيث تشمل خطة العام الحالي منطقة الوحيدة، والخبيصي، والطوار الثانية، والصفوح الأولى، وشارع الثاني من ديسمبر، ومسار الدراجات الهوائية في شارع جميرا، كما ستتم صيانة الأرصفة على شارع الرقة، والمرقبات، ومسار الدراجات الهوائية في مرسى دبي، وبعض تقاطعات شارع جميرا، والأرصفة الخدمية على شارع الشيخ زايد، مؤكداً حرص الهيئة في الاستمرار بتوفير جميع متطلبات السلامة وصولاً لضمان المحافظة على سلامة وانسيابية حركة المشاة أثناء تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل الأرصفة بالإمارة.

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