الإمارات .. هطول أمطار على مناطق متفرقة من البلاد

المصدر: البيان

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هطلت أمطار بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة على الشارقة " مطار الشارقة الدولي و القراين وخورفكان و مويلح والسيوح والبطايح ومليحة" ورأس الخيمة " مسافي و الغيل" والفجيرة " أعسمه ووادي عبادلة" بحسب ما ذكر المركز الوطني للأرصاد.

كما هطلت ظهر اليوم أمطار متوسطة وخفيفة في مناطق متفرقة من عجمان.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى وجود فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والداخلية ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س وذلك من الساعة 08:15 حتى الساعة 18:00 الإثنين 29/04/2024.

وكان المركز الوطني للأرصاد أعلن عن تأثر الدولة خلال الفترة من 28 أبريل إلى 4 مايو المقبل بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيار هوائي في طبقات الجو العليا مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط بعض البرد، تبدأ من الغرب ليل الأربعاء وتمتد على معظم مناطق الدولة يوم الخميس وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية.

وأشار المركز إلى أن الحالة الجوية الاستثنائية السابقة والتي كانت مصحوبة بسقوط أمطار شديدة الغزارة وعلى مناطق واسعة لم يكن لها مثيلا في الحالات الجوية السابقة خلال الـ 75 سنة الماضية بحسب احصائيات المركز الوطني للأرصاد، حيث جاءت على ثلاث موجات متتالية بدأت منذ صباح الأحد 14 أبريل والثانية في 15 أبريل وكانت الموجة الأقوي في صباح الثلاثاء 16 أبريل الجاري.

وفيما يخص الحالة الجوية الحالية أشار المركز إلى أنها ستكون على مرحلتين تبدأ الأولى: اعتبارا من اليوم "الأحد" وتستمر حتى نهار يوم "الأربعاء" المقبل حيث تتشكل السحب المحلية شرقا وتمتد إلى بعض المناطق الداخلية والغربية، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة في بحر عمان مع وجود الجبال المرتفعة التي تؤدي إلى سقوط أمطار متفرقة تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.

وأوضح المركز الوطني أن المرحلة الثانية: للحالة الجوية الحالية تبدأ من مساء يوم "الأربعاء" المقبل وتستمر حتى يوم "الجمعة" الموافق 3 مايو المقبل وذلك مع بداية نشوء منخفض جوي سطحي قادم من البحر الأحمر مصحوبا بمنخفض آخر قادم من شمال الجزيرة العربية يعملان على إنتاج كميات من الرطوبة والسحب قادمة من جنوب ووسط السعوديه باتجاه الدولة حيث تتطور هذه السحب على المناطق الغربية للدولة مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة وغزيرة ثم تتقدم باتجاه أبوظبي ودبي والظفرة والعين.

وأفاد المركز أن المنخفض السطحي سيتراجع تدريجيا اعتبارا من يوم "الجمعة" كما يتحرك المنخفض الآخر في طبقات الجو العليا إلى الشرق وبالتالي تقل كميات السحب مع استمرار هطول الأمطار المتفرقة على الظفرة والعين يوم الجمعة قد تكون غزيرة، لتنتهي الحالة الجوية يوم السبت المقبل 4 مايو.

وجدد المركز الوطني تحذيراته ودعا توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار واتباع تعليمات المرور على الطرق، وتجنب تجمعات المياه في المناطق المنخفضة.

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