انطلاق فعاليات الدورة الـ" 33" من معرض أبوظبي الدولي للكتاب

المصدر: وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب وتستمر حتى 5 مايو 2024 بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية.

ويشارك في المعرض، الذي يعقد تحت شعار "هُنا.. تُسرد قصص العالم"، 1350 ناشراً من 90 دولة، منهم 140 دارا تشارك للمرّة الأولى ، فيما يقدّم أكثر من 375 عارضا محليا، بينهم ناشرون وموزعون وجهات حكومية، أحدث إصداراتهم.

كما يشهد مشاركة 12 دولة لأول مرة هي اليونان وسريلانكا وماليزيا وباكستان وقبرص وموزمبيق وكازاخستان وأوزبكستان و طاجيكستان وتركمانستان وقيرغيزستان والبرازيل.

وتحتفي الدورة الـ 33 للمعرض بجمهورية مصر العربية الدولة ضيف الشرف، والروائي المصري نجيب محفوظ "الشخصية المحورية" لهذا العام.

ويأتي اختيار الروائي المصري نجيب محفوظ "الشخصية المحورية" للمعرض، بوصفه أول أديب عربي يحصد جائزة نوبل في الأدب في العام 1988، وقد ساهمت مؤلفاته التي ترجمت إلى معظم لغات العالم في إثراء المكتبة العربية، ولفت الأنظار إلى مكانة الرواية العربية وحضورها في ميدان الإبداع الأدبي.

ويقدم المعرض للجمهور سلسلة متنوعة من الفعّاليات والأنشطة الثقافية على مدار أيام انعقاده.

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