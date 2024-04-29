خبراء: القطاع العقاري أكبر المستفيدين من توسعات مطار آل مكتوم الدولي

المصدر: دبي -البيان

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أكد خبراء عقاريون، أن مطار آل مكتوم الدولي يعتبر إضافة لاقتصاد دبي، ويعزز قطاعات العقار والسياحة والبنية التحتية، مؤكدين أنه يسهم في استمرار الطفرة العمرانية التي تشهدها الإمارة، وسيكون القطاع العقاري أكبر المستفيدين منه.

واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، كما أمر سموه بالبدء الفوري بتشييد المبنى بتكلفة 128 مليار درهم وذلك ضمن استراتيجية مؤسسة الطيران بدبي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أن مطار آل مكتوم الدولي سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر، وسيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي، وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة.

جودة البنية التحتية

في السياق، قال المدير التنفيذي لشركة «دريم سيتي» العقارية نادر ماهر، إن مطار آل مكتوم الدولي يزيد من جودة البنية التحتية ووسائل الانتقال من وإلى الإمارة، بما يعزز جاذبية السوق للاستثمارات بأنواعها كافة، في مقدمتها بالتأكيد الاستثمارات العقارية.

طلب مرتفع

وأوضح ماهر، أن الطلب العقاري في منطقة دبي الجنوب يرتفع مع عمليات التوسع المستمرة داخل المطار الجديد.

وأكد ماهر، أن إنشاء بنية تحتية ضخمة يعزز جاذبية المنطقة لتأسيس العديد من الأنشطة الاستثمارية، والتوسع بكافة القطاعات التجارية، والتي تصب كلها في صالح نشاط العقارات السكنية.

مشاريع

من جهته، قال الخبير العقاري، ياسين أبو غنيم، إن سوق العقارات في دبي سيصبح أحد أكبر المستفيدين من مشروع توسعة مطار آل مكتوم الدولي، بالإضافة إلى المشاريع السياحية والفندقية المجاورة للمطار.

وأشار أبو غنيم، إلى العدد الضخم للمسافرين سيتطلب تهيئة المنطقة المحيطة وتوفير فنادق عالمية ومناطق سياحية توفر خدمتها للمسافرين عبر المطار على مدار العام.

وأشار إلى استفادة قطاع العقارات السكنية على المدى الطويل من الزيادة الكبيرة في عدد الوظائف الجديدة، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة المتوقعة في معدل الإيجار وطلبات شراء وتملك العقارات بالقرب من المنطقة.

دفعة كبيرة

وقال الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن توسعة مطار آل مكتوم الدولي، يمثل دفعة كبيرة جديدة لاقتصاد الإمارة، وللقطاع العقاري على وجه الخصوص، وفي الوقت ذاته، تواصل دبي ترسيخ مكانتها المرموقة كمركز عالمي للسياحة والأعمال والابتكار، ويظهر ذلك جلياً من خلال العدد المتزايد من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الذين يختارون شراء منازلهم في هذه الإمارة. وكشف الزرعوني، عن أن المناطق المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي في منطقة دبي الجنوب تشهد زخماً كبيراً في أنشطة البناء والعمران، مع إقبال متزايد من المطورين العقاريين لإطلاق مشاريعهم السكنية والتجارية في المنطقة.

ورجح الزرعوني، أن تنشط حركة المبيعات العقارية للمشاريع على الخارطة في منطقة دبي الجنوب، بالإضافة إلى تسارع المشاريع الفندقية القريبة من المطار، مشيراً إلى أن المنطقة تشهد صفقات ضخمة لبيع الأراضي، والتي من المتوقع أن تؤسس عليها مشاريع سكنية وتجارية في المستقبل القريب.

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