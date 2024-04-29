أجواء غير مستقرة وأمطار حتى 4 مايو

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

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أكد المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثر خلال الفترة من 28 أبريل إلى 4 مايو المقبل بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيار هوائي في طبقات الجو العليا مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط بعض البرد، تبدأ من الغرب ليل الأربعاء وتمتد على معظم مناطق الدولة يوم الخميس وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية.

وتكونت السحب الركامية المحلية الممطرة اعتباراً من أمس وتستمر حتى نهار الأربعاء مع احتمال سقوط بعض البرد على المناطق الشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية.

وبحسب المركز، تقل كميات السحب تدريجياً يوم الجمعة والسبت المقبلين مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، والبحر متوسط الموج ومضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وبحر عمان.

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