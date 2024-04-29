زايد بن حمدان بن زايد وخليفة بن طحنون يحضران أفراح الشامسي

المصدر: العين - وام

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حضر سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، حفل استقبال أقامه راشد فالح سيف النايلي الشامسي، بمناسبة زفاف نجله حميد إلى كريمة المرحوم سالم خلفان النايلي الشامسي. وحضر الحفل الذي أقيم أمس في قاعة الخبيصي للأفراح في مدينة العين، عدد من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمع من المدعوين.

كما حضر الحفل معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي. وأعرب معاليه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

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