متحف المستقبل يستضيف فعاليات وورش عمل في مايو

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «متحف المستقبل»، عن مجموعة جديدة من الفعاليات وورش العمل المميزة، بهدف تعزيز المعرفة وتعميق الفهم في مختلف مجالات التكنولوجيا والابتكار والتعليم.

ويستضيف «متحف المستقبل»، عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية في الدورة الأولى من فعالية جيمنج ماترز أكاديمي 29 أبريل الجاري، التي تتيح لمحبي الرياضات الإلكترونية فرصة الاطلاع على أحدث التطورات في عالم الألعاب وتجمع الفعالية بين محبي هذه الرياضات ومجموعة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين والمصممين في قطاع الألعاب العالمي، ومختلف الشركات العالمية، مثل والت ديزني وأمبفيرس، وإيبيك جيمس، وإي إيه سبورتس إف سي.

كما ينظم «متحف المستقبل» ورشة حصرية حول جهاز مسح الأجسام بتقنية الذكاء الاصطناعي الأحد 12 مايو، بمشاركة ألمع العقول في مجال الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم. وسيستكشف المشاركون وظائف الجهاز من خلال جمع صور لأجسام متنوعة واستخدام التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعريف كل نوع.

كما يستضيف «متحف المستقبل» الأحد 26 مايو، ورشة عمل بعنوان قدرة الذكاء الاصطناعي على فهم المشاعر: تحليل المشاعر ومعالجة اللغة الطبيعية، بالتعاون مع جيك إكسبرس، المدرسة المختصة بالتعليم التكنولوجي عبر الإنترنت.

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