1000 طبيب في مؤتمر جراحة المفاصل بدبي

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك 1000 طبيب من مختلف دول العالم في مؤتمر الشرق الأوسط الحادي عشر لجراحة المفاصل الذي اختتم أعماله في دبي أمس.

وناقش المؤتمرون أحدث المفصل الاصطناعية للكتف وعلاجات الركبة التقليدي والجراحي وتصحيح عملية استبدال مفصل الركبة وعلاج الورك التقليدي والجراحي وتصحيح عملية استبدال مفصل الورك وإصابات الأربطة أو الأوتار وإصابات العضلات وإصابات الغضروف الهلالي وتصحيح الرباط الصليبي الأمامي وتصحيح فشل عملية ترميم الرباط الصليبي الأمامي وجراحات العظام طفيفة التوغل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز