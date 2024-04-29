حكومة الفجيرة تشارك باجتماع الطاولة المستديرة في هولندا

المصدر: الفجيرة- البيان

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شارك وفد حكومة الفجيرة في الاجتماع الأول للطاولة المستديرة على هامش جدول أعمال المؤتمر العالمي للطاقة الـ 26 والذي استضافته مدينة روتردام بهولندا من 22-25 أبريل الجاري، بمشاركة قادة المدن ورؤساء البلديات من أعضاء شبكة مجلس الطاقة العالمي وغير الأعضاء من مختلف الدول المشاركة.

ومثل الوفد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وعضو مجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة، والمهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وعضو مجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة. وترأس الطاولة أحمد الطيب. عمدة مدينة روتردام، حيث ناقش الوفد خلال الاجتماع العديد من القضايا المشتركة فيما يخص تحولات أنظمة الطاقة العالمية وكيفية تحقيق أهداف مخرجات مؤتمر COP28.

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