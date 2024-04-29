شراكة بين «تنمية الموارد البشرية الإماراتية» و«كي بي إم جي» لتعزيز التوطين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي وشركة كي بي إم جي الخليج عن شراكة تهدف إلى تعزيز مبادرة التوطين في مختلف القطاعات.

وأكد هذا التعاون، الذي تم تأسيسه من خلال مذكرة تفاهم، التزام الطرفين بدمج مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في سوق العمل ودعم رؤية الدولة لاقتصاد متنوع ومستدام.

ووقع مذكرة التفاهم عن الطرفين عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي المدير العام لدائرة الموارد البشرية في دبي، وعن كي بي إم جي الخليج رئيسها التنفيذي والشريك الأول إميليو بيرا. وتعكس هذه الاتفاقية التزاماً مشتركاً بتوفير فرص عمل وبرامج تدريبية شاملة وإرشاد مهني ونقل خبرات ضرورية للارتقاء بقدرات الكوادر الإماراتية.

كفاءات

وبموجب هذه المذكرة، تلتزم كي بي إم جي الخليج باستقطاب الكفاءات المواطنة ضمن فريق عملها من خلال فرص عمل مصممة خصيصاً لتلبي أهداف التوطين الاستراتيجية في دبي والدولة كلها. إضافة إلى ذلك، ستقدم كي بي إم جي الخليج برامج تدريبية شاملة مصممة لتأهيل وتطوير الكوادر الإماراتية، كما ستدعم كي بي إم جي بموجب الشراكة جهود المجلس في مجال الإرشاد المهني لمساعدة المواطنين الإماراتيين على توجيه مساراتهم المهنية وفقاً لأهداف التوطين.

كما تمتد الشراكة لتشمل نقل المعرفة والتدريب من خلال توفير خبراء مؤهلين سيسهمون في تدريب وإرشاد المواطنين الإماراتيين، وتشمل الشراكة مشاركة كي بي إم جي في المبادرات المجتمعية وتقديم فرص تدريب عملية لطلبة الجامعات والمعاهد المتخصصة ضمن مبادرات المجلس.

جهود

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، أهمية هذه الشراكة: «تمثل هذه المذكرة مع كي بي إم جي الخليج شراكة ممكنة لجهود المجلس مع أحد أهم بيوت الخبرة، وذلك ضمن سعينا لبناء تحالفات تعزز جهودنا في تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة لتنمية الموارد البشرية الإماراتية والتوطين بصورة احترافية تتناسب وتحديات واحتياجات المستقبل وازدهار دبي والإمارات. وكلي ثقة أن جهودنا المشتركة ستسهم في تمكين المواطنين من المساهمة في الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للإمارات».

من جهته قال إميليو بيرا، الرئيس التنفيذي لكي بي إم جي الخليج: «نشعر بالفخر لدخولنا في هذه الشراكة مع مجلس تطوير الموارد البشرية الإماراتي، ما يعكس التزامنا بدعم جهود التوطين الاستراتيجية في الإمارات. وقد تم تصميم مبادراتنا ليس فقط لتلبية الاحتياجات الفورية للتوظيف، ولكن أيضاً لتعزيز قوة عاملة مستدامة وماهرة قادرة على قيادة الابتكار والنمو».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز