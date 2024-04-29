«دبي الخيرية»: الابتكار ضرورة لاستشراف مستقبل العمل الخيري

المصدر: دبي - البيان

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عقدت جمعية دبي الخيرية ورشة بعنوان: (قوانين الابتكار)، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض «ديهاد» قدمها الخبير الاستراتيجي بالجمعية الدكتور محمد سعيد، بهدف إكساب المشاركين أهم مهارات الابتكار التي تساهم في تحسين حياتهم الشخصية والمهنية، بالتركيز على مفهوم «أهمية الابتكار» في جميع المجالات، بالإضافة إلى أهمية مفهوم «تميز الخدمة» لضمان قيادة السوق، ومنها مجال العمل الخيري والإنساني. كما تم شرح قوانين الابتكار وكيفية تطبيقها من الناحية العملية، وتمت مشاركة الحضور ببعض التمارين والألغاز لتوضيح الفكرة.

وأكد الدكتور محمد سعيد أن التغيير الدائم الحادث في المجتمع، يستدعي تغييراً في العمل الخيري أيضاً، والتحديات الجديدة تتطلب حلولاً جديدة، والابتكار ضروري لإحداث هذا التغيير واستشراف مستقبل العمل الخيري المشرق، لكنه يتطلب المزيد من الابتكار وتميز الخدمة والاعتماد على التكنولوجيا لإيجاد الحلول، وإنشاء قطاع خيري أكثر فعالية وكفاءة، ومن خلال العمل معاً وتبني أفكار جديدة، يمكننا خلق عالم تتاح فيه الفرصة للجميع للازدهار.

وقال الدكتور محمد سعيد: «للتشجيع على الابتكار في مجال العمل الخيري، لا بد من توفير بيئة عمل مناسبة وإيجابية تساعد على تحفيز الإبداع والابتكار، وتشجيع البحث والتطوير في مجال الخدمات الخيرية، والتعاون مع جميع الفئات المعنية ذات العلاقة».

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