«الفجيرة العلمي» يكشف عن روبوت لإطفاء الحريق

المصدر: وام

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كشف نادي الفجيرة العلمي خلال مشاركته في البطولة العربية للربوت والذكاء الاصطناعي التي انطلقت اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، عن ابتكار جديد عبارة عن روبوت إطفاء حريق آلي يتم التحكم فيه عن بعد.

وأكد الدكتور سيف المعيلي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي رئيس الوفد المشارك في البطولة أهمية هذا الابتكار الجديد الذي عمل عليه منتسبو النادي تحت إشراف الكوادر المؤهلة، مشيرا إلى أن هذا الابتكار سيساهم في تعزيز دور الشباب في تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة الناس والحفاظ على أرواحهم من الحرائق.

ولاقى ركن نادي الفجيرة العلمي في الحدث إقبالا جماهيريا كبيرا للتعرف على الابتكار الجديد الذي يتميز بذراع آلية لاطفاء الحرائق يتم التحكم بها عن بعد لضمان سلامة رجال الإطفاء إضافة إلى كاميرا حرارية لمعرفة درجة حرارة الحريق وإعطاء معلومات أولية للإطفائيين فضلا عن قطعة أمامية لجرف أي من مخلفات الحريق تمهيدا لدخول رجال الإطفاء دون عائق.

حضر انطلاق البطولة، التي يتنافس فيها 93 فريقاً من مختلف الدول العربية، وشهدت تفاعلا كبيرا من المشاركين لإبراز ابتكاراتهم واختراعاتهم العلمية عطوفة فيصل الهواري مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية والمهندس إسماعيل ياسين رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي.

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