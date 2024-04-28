جناح إصدارات محمد بن راشد يشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024

المصدر: وام

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يشارك جناح إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في الدورة الـ33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، الذي تبدأ فعالياته غداً الإثنين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وتستمر حتى 5 مايو المقبل.



- نتاجات نوعية..



ويستعرض الجناح، الذي يضم مؤلفات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، النتاجات النوعية لسموه في ساحات الفكر والثقافة والإبداع، والتي أثرت وتثري الحراك الفكري والثقافي محلياً وعربياً، وتتنوع مواضيعها لتشمل مختلف مناحي وجوانب الحياة، لاسيما في الإدارة والتميز والريادة والقيادة، وتروي الكثير من تفاصيل وقصص نهضة دبي ودولة الإمارات، إلى جانب مجموعة من المواقف التي تعكس فكر سموه النيّر.

ومن أبرز مؤلفات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي يتم عرضها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب : "رؤيتي"، و"قصتي"، و"ومضات من فكر"، و"تأملات في السعادة والإيجابية"، وديوان زايد، و"ومضات من شعر"، و"40 قصيدة من الصحراء"، و"قصائدي في حب الخيل"، والقائدان البطلان، و"عالمي الصغير"، إضافة إلى "من الصحراء إلى الفضاء"، و"ومضات من حكمة" و"أقوال محمد بن راشد آل مكتوم".

- جلسات نقاشية..



كما ينظم جناح إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب 4 جلسات نقاشية لعدد من الكتاب والأدباء، لاستعراض رؤى وتجارب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي عرضها في كتبه، وأهمية إصدارات سموه وتأثيرها على العمل الحكومي والتنموي والثقافي والاجتماعي.



ويتحدث معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم في جلسة بعنوان " ماذا يقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للأجيال القادمة من خلال كتبه وإصداراته؟"، بينما يشارك الكاتب غريم ويلسون في جلسة بعنوان " من زايد وراشد إلى محمد ومحمد"، في حين تعقد جلسة تحت عنوان "فلسفة الشيخ محمد بن راشد في تحويل الأحلام إلى واقع"، ويتحدث فيها الإعلامي رائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج.

ويستعرض الدكتور يسار جرار، عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وبروفيسور في "كلية هالت العالمية لإدارة الاعمال" بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤلف كتاب “الشيخ الرئيس التنفيذي.. دروس في القيادة من محمد بن راشد آل مكتوم”، في جلسة نقاشية حول الدروس القيادية في مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

- دروس مفيدة..



وتعكس مؤلفات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مدى اهتمام سموه بنقل جانب من مسيرته الحافلة بالدروس والعِبَر لمختلف الأجيال لتكون مصدر إلهام لهم وتمنحهم دروساً مفيدة حول ماضيهم ومستقبلهم.

وتطرح مؤلفات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تأملات إدارية وتنموية ودروساً مستفادة من تجربة وحياة سموه، كما تعرض كيفية قيادة مسيرة تميز حكومية غير مسبوقة عربياً وعالمياً، إضافة إلى المساهمة في صناعة الأمل للمنطقة واستئناف الحضارة في العالم العربي.



يذكر أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 33 يشهد مشاركة 1350 ناشراً من 90 دولة، منهم 140 داراً تشارك للمرّة الأولى، وأكثر من 375 عارضاً محلياً موزعين بين ناشرين وموزعين وجهات حكومية، وما يزيد على 2000 فعالية تشمل مختلف الحقول الثقافية والمعرفية، كما يتضمن منظومة جوائز تعتبر الأكبر في العالم وتشمل جائزة الشيخ زايد للكتاب، وجائزة البوكر العربية، وسرد الذهب، وكنز الجيل، وجائزة أسماء صديق للرواية الأولى، وجائزة منظمة الكتاب العالمية “الواو”، وجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة وغيرها.

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