«دبي الخيرية»: الابتكار ضرورة لاستشراف مستقبل العمل الخيري

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت جمعية دبي الخيرية مشاركتها في فعاليات الدورة العشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير (ديهاد 2024).

وكانت مشاركة «دبي الخيرية» - باعتبارها الراعي الذهبي للمعرض - استثنائية هذا العام، وجاءت هذه المشاركة تحت شعار «الابتكار والاستدامة في العمل الخيري»؛ حيث تمكن الزوار من استعراض مبادراتها وخدماتها الإلكترونية التي تقدمها للمتعاملين، وخاصة حصالاتها الذكية المبتكرة ومنصتها على الميتافيرس، وبعض المشاريع الإنسانية والإغاثية التي نفذتها داخل وخارج الإمارات ذات الطابع الإغاثي والتنموي المستدام. كما تشرفت الجمعية باستقبال العديد من الوفود رفيعة المستوى من قادة العمل الإنساني محلياً ودولياً.

وعقدت الجمعية بمنصتها في آخر أيام المعرض ورشة بعنوان: (قوانين الابتكار)، قدمها الخبير الاستراتيجي بالجمعية الدكتور محمد سعيد بهدف إكساب المشاركين أهم مهارات الابتكار التي تساهم في تحسين حياتهم الشخصية والمهنية، بالتركيز على مفهوم «أهمية الابتكار» في جميع المجالات، بالإضافة إلى أهمية مفهوم «تميز الخدمة» لضمان قيادة السوق، ومنها مجال العمل الخيري والإنساني. كما تم شرح قوانين الابتكار وكيفية تطبيقها من الناحية العملية، وتمت مشاركة الحضور ببعض التمارين والألغاز لتوضيح الفكرة.

وأكد الدكتور محمد سعيد أن التغيير الدائم الحادث في المجتمع، يستدعي تغييراً في العمل الخيري أيضاً، والتحديات الجديدة تتطلب حلولاً جديدة، والابتكار ضروري لإحداث هذا التغيير واستشراف مستقبل العمل الخيري المشرق، لكنه يتطلب المزيد من الابتكار وتميز الخدمة والاعتماد على التكنولوجيا لإيجاد الحلول، وإنشاء قطاع خيري أكثر فعالية وكفاءة، ومن خلال العمل معاً وتبني أفكار جديدة، يمكننا خلق عالم تتاح فيه الفرصة للجميع للازدهار.

وقال الدكتور محمد سعيد: «للتشجيع على الابتكار في مجال العمل الخيري، لا بد من توفير بيئة عمل مناسبة وإيجابية تساعد على تحفيز الإبداع والابتكار، وتشجيع البحث والتطوير في مجال الخدمات الخيرية، والتعاون مع جميع الفئات المعنية ذات العلاقة».

وتطرق الدكتور سعيد إلى خطة الجمعية في استخدام «الميتافيرس» لمتابعة تنفيذ المشاريع عن بعد، وتمكين المتبرعين من الاطلاع على مراحل تنفيذ مشاريعهم، والاطمئنان على جودة الالتزام بالمعايير المطلوبة أولاً بأول، والتدخل لعمل التعديلات اللازمة عند الحاجة. كما تحدث عن السبق التكنولوجي الذي حققته الجمعية باستخدام الحصالة الذكية، والتي يستطيع المتبرع من خلالها التبرع باستخدام epay- google pay- apple pay- sms أو باستخدام حسابه البنكي.

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