الإمارات.. حالة جوية غير مستقرة مصحوبة بأمطار رعدية متفاوتة حتى 4 مايو

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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أكد المركز الوطني للأرصاد أن الحالة الجوية غير المستقرة التي بدأت اعتبارا من اليوم "الأحد" وتستمر حتى يوم "الجمعة" القادم تعد من الحالات الجوية الاعتيادية التي تحدث سنويا في مثل هذا الوقت من العام، مصحوبة بأمطار متوسطة إلى غزيرة، مشيرا إلى ان هذه الحالة تختلف بالكلية عن الحالة الجوية الاستثنائية السابقة التي تأثرت بها الدولة بين الفترة من 14 إلى 16 أبريل الجاري.

وأشار المركز إلى أن الحالة الجوية الاستثنائية السابقة والتي كانت مصحوبة بسقوط أمطار شديدة الغزارة وعلى مناطق واسعة لم يكن لها مثيلا في الحالات الجوية السابقة خلال الـ 75 سنة الماضية بحسب احصائيات المركز الوطني للأرصاد، حيث جاءت على ثلاث موجات متتالية بدأت منذ صباح الأحد 14 أبريل والثانية في 15 أبريل وكانت الموجة الأقوي في صباح الثلاثاء 16 أبريل الجاري.

وسقطت اليوم أمطار غزيرة على دبي في مدينة القدرة وسيح السلم ومتوسطة إلى غزيرة على شارع الإمارات باتجاه جبل على، وعلى شارع لهباب ـ جبل علي، وغزيرة على طريق الشويب ـ الفاو ،ورعدية غزيرة مصحوبة بالبرد على الشويب في العين وكانت خفيفة على مصفوت في عجمان .

وفيما يخص الحالة الجوية الحالية أشار المركز إلى أنها ستكون على مرحلتين تبدأ الأولى: اعتبارا من اليوم "الأحد" وتستمر حتى نهار يوم "الأربعاء" المقبل حيث تتشكل السحب المحلية شرقا وتمتد إلى بعض المناطق الداخلية والغربية، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة في بحر عمان مع وجود الجبال المرتفعة التي تؤدي إلى سقوط أمطار متفرقة تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.

وأوضح المركز الوطني أن المرحلة الثانية: للحالة الجوية الحالية تبدأ من مساء يوم "الأربعاء" المقبل وتستمر حتى يوم "الجمعة" الموافق 3 مايو المقبل وذلك مع بداية نشوء منخفض جوي سطحي قادم من البحر الأحمر مصحوبا بمنخفض آخر قادم من شمال الجزيرة العربية يعملان على إنتاج كميات من الرطوبة والسحب قادمة من جنوب ووسط السعوديه باتجاه الدولة حيث تتطور هذه السحب على المناطق الغربية للدولة مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة وغزيرة ثم تتقدم باتجاه أبوظبي ودبي والظفرة والعين.

وأفاد المركز أن المنخفض السطحي سيتراجع تدريجيا اعتبارا من يوم "الجمعة" كما يتحرك المنخفض الآخر في طبقات الجو العليا إلى الشرق وبالتالي تقل كميات السحب مع استمرار هطول الأمطار المتفرقة على الظفرة والعين يوم الجمعة قد تكون غزيرة، لتنتهي الحالة الجوية يوم السبت المقبل 4 مايو.

وجدد المركز الوطني تحذيراته ودعا توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار واتباع تعليمات المرور على الطرق، وتجنب تجمعات المياه في المناطق المنخفضة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد في بيان "أمس" أن الدولة تتأثر خلال الفترة من 28 أبريل إلى 4 مايو المقبل بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيار هوائي في طبقات الجو العليا مع تقدم تشكيلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط بعض البرد، تبدأ من الغرب ليل الأربعاء وتمتد على معظم مناطق الدولة يوم الخميس وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية.

وتتكون السحب الركامية المحلية الممطرة اعتبارا من اليوم الأحد حتى نهار الأربعاء مع احتمال سقوط بعض البرد على المناطق الشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية.

وبحسب المركز الوطني تقل كميات السحب تدريجياً يوم الجمعة والسبت المقبلين مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر متوسط الموج ومضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وبحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس اليوم الاثنين صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية الممطرة شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة مثيرة للغبار والأتربة قد تصل تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ويوم الثلاثاء يكون الطقس صحوا الى غائم جزئيا أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية المحلية يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وعلى بعض المناطق الغربية بعد الظهر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا

ويتوقع أن يكون الأربعاء القادم صحوا إلى غائم جزئيا وغائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الجزر وبعض المناطق الشرقية والغربية مساء، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً قد تصل سرعتها إلى 45 كم/س مع السحب صباح

ويوم الخميس يتوقع أن يكون الطقس غير مستقر يتخلله سحب ركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية السرعة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتصل سرعتها إلى 65 كم/س.

وسجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الدولة في أم الزمول (العين) بواقع 39.6 درجة مئوية عند الساعة الثانية والنصف عصرا، فيما سجلت أقل درجة في جبل جيس (رأس الخيمة) بواقع 15.5 درجة مئوية عند الساعة الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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