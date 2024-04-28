أبوظبي تؤكد سلامة منتجات مياه بيرييه الفرنسية في أسواق الإمارة

المصدر: البيان

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أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية سلامة منتجات مياه بيرييه الفرنسية في أسواق إمارة أبوظبي.

وتطمئن الهيئة جمهور المستهلكين في إمارة أبوظبي بأنها تتخذ كافة الوسائل والإجراءات اللازمة لمنع وصول أية منتجات غير سليمة وغير صحية إلى أسواق الإمارة، حيث تستند الهيئة في أعمالها إلى لوائح فنية وأنظمة وتشريعات، ترتكز جميعها على أسس وضوابط علمية ذات مرجعيات دولية، حيث يتم مراجعتها وتحديثها باستمرار بناء على آخر المستجدات.

وأكدت الهيئة أهمية أن يثق جمهور المستهلكين بجودة المواد الغذائية التي تباع في الأسواق المحلية، سواء كانت من الانتاج المحلي أو المستورد، حيث تخضع كافة المنتجات الغذائية المتداولة لرقابة صارمة عبر سلسلة التوريد، كما تخضع المنتجات الغذائية المستوردة لضوابط صارمة في المنافذ المختلفة، حيث لا يتم السماح بدخول أي منتج إلا بعد التأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة، إلى جانب عمليات التفتيش وأخذ عينات من المواد الغذائية في مراكز البيع للتأكد من أن المادة الغذائية صالحة للاستهلاك.

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