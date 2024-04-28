حاكم أم القيوين يعزى خادم الحرمين الشريفين فى وفاة الأمير منصور بن بدر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولى عهد أم القيوين برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز