الجامعة القاسمية تنظم ملتقى للبحث العلمي

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤسس الجامعة القاسمية، افتتح جمال الطريفي رئيس الجامعة القاسمية ملتقى البحث العلمي في دورته الثانية، والذي جرى تنظيمه على مسرح الجامعة بحضور أعضاء مجلس الأمناء ومدير الجامعة وعمداء الكليات ونواب المدير، وأعضاء الهيئة الأكاديمية ولفيف من كبار المدعوين.

وكرّم جمال الطريفي رئيس الجامعة، أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجائزة الجامعة القاسمية في البحث العلمي، والتدريس، وخدمة الجامعة والمجتمع، وجائزة الجامعة القاسمية في البحث العلمي للطلبة كما تم تكريم الرعاة والشركاء من المؤسسات والدوائر الحكومية والجامعات المشاركة بالملتقى.

وأكد الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة، أهمية البحث العلمي وتأثيره الإيجابي في تقدم وتطوير المجتمعات، وأشار إلى أهمية توحيد الجهود لتهيئة بيئة بحثية مشجعة للطلبة والباحثين، من خلال توفير كافة الدعم اللازم والموارد التي تسهم في تعزيز الثقافة العلمية وتعميق روح البحث والمعرفة.

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