رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك هولندا باليوم الوطني ورؤساء جنوب أفريقيا وتوغو وسيراليون بذكرى الاستقلال

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله برقيات تهنئة إلى سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وإلى فور غناسينغبي رئيس جمهورية توغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وإلى جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

برقيات

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الملك ويليام ألكسندر، وإلى مارك روتا، رئيس وزراء مملكة هولندا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيس سيريل راما فوزا، وإلى الرئيس فور غناسينغبي، وإلى الرئيس جوليوس مادا بيو.

وبعث سموهما برقيتي تهنئة إلى فيكتوار توميغا داغبي، رئيسة وزراء جمهورية توغو.

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