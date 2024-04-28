5 آلاف عملية جراحية لتبديل المفاصل في الإمارات سنوياً

المصدر: دبي - وام

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أكد الدكتور سميح طرابيشي، رئيس رابطة الشرق الأوسط لجراحة المفاصل الرئيس الأعلى لمؤتمر الشرق الأوسط الحادي عشر لجراحة المفاصل، المقام حالياً في دبي، أن عدد عمليات تبديل المفاصل التي يتم إجراؤها على مستوى الدولة يقارب 5000 عملية سنوياً لمختلف الجنسيات، لافتاً إلى أن 60 % من هذه العمليات هي لمرضى السياحة العلاجية.

وقال، في تصريح أمس على هامش المؤتمر، إن دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص تتمتع ببنية تحتية متميزة، وتشريعات جاذبة للاستثمار وقيادة حكيمة تطمح إلى المراكز الأولى في كل المجالات، مع قدرة عالمية على التنافس خاصة في موضوع السياحة العلاجية.

تقنيات جديدة

وأضاف أن تركيب المفاصل الصناعية، أصبح أكثر جودة وقبولاً، خاصة مع تقدم الطب وظهور تقنيات جديدة مثل الروبوتات الآلية وأنظمة الملاحة والذكاء الاصطناعي التي مكنت الأطباء من اختيار وتصنيع المقاسات المناسبة لكل مريض على حدة، لافتاً إلى أنه تم تطوير مفصل صناعي للركبة يتناسب مع المريض حيث يتم تصنيع المفاصل بالتعاون مع شركة أمريكية متخصصة، ما قلل من الأخطاء وأعطى نتائج ممتازة وهو ما انعكس على المرضى أولاً وأنظمة الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور طرابيشي أن هناك فروقات تشريحية بين مفاصل المرضى في المنطقة العربية والمرضى في أمريكا وأوروبا ومعظم دول العالم أبرزها شكل غضروف المفصل وأبعاده مشيراً إلى أنه تم التوصل بشكل كامل إلى ركبة صناعية للإنسان الشرق أوسطي يلبي احتياجات الحالات في المنطقة العربية والشرق الأوسط، حيث إن الأغطية البلاستيكية للمفاصل المستوردة من أوروبا وأمريكا لا تتناسب مع الحالات في المنطقة، ومن ثم فإن استعمالها كان يؤدي إلى وجود خلل في التركيب يشعر به المريض أثناء الحركة، ما دفعنا لتصنيع أغطية تناسب طبيعة المفاصل في المنطقة، وتكون قابلة للثني الكامل.

وذكر أن الغطاء البلاستيكي تم اعتماده عالمياً كأحد المفاصل الصناعية، منوهاً إلى أن العمر الافتراضي للمفصل الصناعي الذي تتم زراعته يبلغ 20 سنة. من جانبه قال الدكتور محمد معاذ عدي رئيس مؤتمر الشرق الأوسط لجراحة المفاصل إن الجلسات العلمية التي عقدت أمس ناقشت عدداً من الأوراق البحثية وتقارير تناولت التقنيات الجراحية الحديثة والمستجدات المتعلقة بجراحات الكتف والورك والركبة والكاحل والجراحات الرياضية،إضافة لجلسات تفاعلية مع الخبراء والمختصين.

وركز المؤتمرون على التطورات التكنولوجية والتعريف بالتقنيات الحديثة في مجال جراحة المفاصل مثل تصميم المفاصل واستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد والابتكار في جراحات الروبوت الآلي. كما تم خلال المؤتمر عرض ومناقشة عدد من الحالات الصعبة وعقد ندوات وورش عمل لتدريب الأطباء على أفضل الطرق لتبديل المفاصل إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات العالمية في الطب الرياضي والكاحل وإعادة زرع المفاصل طبقاً للمواصفات المطلوبة لكل منطقة.

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