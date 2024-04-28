نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري والخييلي

المصدر: العين - وام

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد عبدالله راشد الظاهري بمناسبة زفاف نجله زايد إلى كريمة مبارك سعيد بن سعيد الخييلي. كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة المؤتمرات في العين، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وجمع من المدعوين وحشد من الأهل والأصدقاء.

وهنأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

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