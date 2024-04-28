الشغف يقود ريم القزلي للإبداع في الرياضيات

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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وُلد شغف الطالبة في كلية العلوم بجامعة الإمارات، ريم القزلي، بمادة الرياضيات بدافع من حب والديها لهذه المادة العلمية، اللذين سعيا لغرس هذا الحب في نفوس أطفالهما، إلى أن أصبحت الرياضيات جزءاً لا يتجزأ من حياتهم ودراستهم وتخصصاتهم، ومن هذا المنطلق تميزت القزلي في حياتها العلمية، كما لم تتردد مطلقاً في اختيار الرياضيات كتخصص جامعي وتحقيق ارتقائها الأكاديمي، ونالت العديد من الجوائز على مستوى الدولة، كما تحدثت عن طموحها المتمثل في إكمالها للدراسات العليا في التخصص ذاته.

وقالت ريم القزلي لـ«البيان»: «لطالما كانت الرياضيات شغفي، وبدعم وتشجيع من والدي ازداد هذا الشغف وتحول إلى إصرار على تحقيق التميز في هذا المجال ونيلي العديد من الجوائز على مستوى الدولة، ومنها جائزة «صناع المستقبل»، وهي جائزة تنظمها جامعة الإمارات، وتضم فئات مختلفة، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات بفئة الطالب الجامعي المتميز المستجد، إلى جانب مشاركتي في مسابقة «مبتكرون»، ونلت فيها المركز الثاني بتقديمي لفكرة تطبيق على الأجهزة الذكية لمساعدة الطالب على تطوير أدائه ومفاهيمه وماهية استيعابه في مادة أو تخصص الرياضيات، بحيث يتجاوز الصعوبات التي تواجهه».

كما كرم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، الطالبة ريم القزلي، لحصولها على جائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم في فئة الطالب الجامعي المتميز في المجال الأكاديمي في الدورة الـ26 للجائزة. وعن نيلها للجائزة، قالت ريم القزلي: «كان الطريق نحو الحصول على هذه الجائزة تحدياً كبيراً بالنسبة لي، حيث توجب علي العمل بجد لتقديم أعمال مستمرة ومتميزة لي على مدى ثلاث سنوات، والتحضير لتقديم الملف بشكل متكامل ومتقن، العمل لم يكن سهلاً، ولكن الحمد لله بعد جهد طويل، تم منحي الجائزة، وها أنا الآن أحصد ثمار مثابرتي، إنه إنجاز يملأني بالسعادة والامتنان».

وأضافت القزلي: «كما أنني عضو في عدد من الأكاديميات، التي استطعت من خلالها تقديم عدد من المحاضرات والورش المميزة في المجالات الأكاديمية التخصصية».

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