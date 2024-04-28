مخترعة إماراتية تتسلم براءة اختراع أمريكية عن أداة لعزل الأسنان

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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تسلمت الدكتورة وفاء البلوشي، شهادة براءة الاختراع من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع، وذلك عن اختراعها الذي قدمته في مجال طب الأسنان، وهو عبارة عن أداة لعزل الأسنان، مكون من مادة جديدة تنفع للاستخدام الطبي.

وأوضحت الدكتورة وفاء البلوشي، المخترعة الإماراتية وطبيبة الأسنان لـ «البيان»، أنها تقدمت للمكتب الأمريكي بطلب الحصول على براءة الاختراع في العام 2019، ومع نهاية العام 2023، أخبرها المكتب بالموافقة على منحها البراءة، ثم أرسلها إليها وتسلمتها الأسبوع الماضي في دبي.

مواجهة صعاب

وحول تجربتها، أفادت الدكتورة وفاء البلوشي الحاصلة على براءتي اختراع في مجال طب الأسنان، والتي مثلت الدولة في العديد من المحافل الدولية، والحاصلة على العديد من الجوائز المحلية والدولية، بأن مرحلة طلب شهادة براءة الاختراع كانت صعبة، لاسيما أنها تزامنت مع جائحة كورونا، وما صاحبها من إغلاقات، إلا أنها تمكنت من تحدي الصعاب، وتمكنت من التسجيل في مكتب براءات الاختراع الأمريكي، كيف لا وهي من «عيال زايد»، وتعلمت من القيادة الرشيدة أن كلمة مستحيل لا توجد في قاموس الشعب الإماراتي.

وأشارت إلى أن اختراعها مر بالكثير من الإجراءات، وتمت مطابقته بالعديد من المعايير والمقاييس التي يضعها المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع، وذلك للتأكد من صلاحيته كفكرة، ومدى جدواها للمجال الطبي، وللمجتمع بشكل عام، وتشتمل على الجدية والحداثة، والتأكد في الوقت ذاته من عدم وجود فكرة مماثلة مسبقة، وكلها مثلت تحديات لها، إلا أنها تجاوزتها جميعها، لتعزز اسم الإمارات على خارطة الابتكارات الدولية. كما تقدمت بالشكر لكل من الدكتور عبد اللطيف الملا عضو مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، والمشرف على اختراعها، لمساندته لها في رحلتها للحصول على براءة الاختراع.

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