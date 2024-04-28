مرصد الختم يرصد مرور كويكب قرب الأرض عصر الجمعة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أكد مرصد الختم الفلكي مرور كويكب على مقربة كبيرة من الأرض، رقمه المبدئي (A1163wo) أول من أمس الأول الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات تم رصده من قبل مرصد أطلس (ATLAS)، وهو روبوتي قطره 50 سم، ومن أهدافه اكتشاف الكويكبات التي قد تشكل خطراً على الأرض، وهو مشروع تموله وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» وتديره جامعة «أريزونا» في الولايات المتحدة، ويقع في ولاية «هاواي» في أقصى غرب الولايات المتحدة.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي: «بعد إعلان الاكتشاف وجه مرصد الختم الفلكي تلسكوبه الرئيسي بقطر 35 سم نحو موقع الكويكب لإجراء أرصاد قياسية له لتنقيح مداره وزيادة الدقة في موقعة، وتزامن ذلك من قيام مرصد آخر في هنغاريا بنفس المهمة، وبعد إجراء الأرصاد أرسلت النتائج إلى الاتحاد الفلكي الدولي، وتم فوراً تنقيح المدار وازدادت دقة تحديد موقع الكويكب إلى 0.0012 درجة فقط، وأمكن تحديد مساره بشكل دقيق، وتبين أن قطره 25 متراً، وأنه مر بالقرب من الأرض صباح الجمعة 26 إبريل في الساعة 01:40 بتوقيت غرينتش، وكان على مسافة تبلغ أقل من نصف بعد القمر عن الأرض، وتحديداً مر على بعد 163 ألف كم من الأرض فقط».

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