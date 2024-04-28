«كهرباء دبي» تعزز السلامة المهنية بمعايير عالمية

المصدر: دبي- البيان

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أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، العمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتسخير الإمكانيات كافة لتعزيز الرفاه والصحة وجودة الحياة، انسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 ومنها الهدف «3» الصحة الجيدة والرفاه.

وقال معاليه: نتبنى سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة الخاصة بأنظمة إدارة الصحة والسلامة، بما يتماشى مع مواصفة الأيزو (9001-ISO) والأيزو (14001-ISO) والأيزو (ISO-45001) لإدارة الصحة والسلامة المهنية.

وأشار إلى أن الهيئة تتبوأ صدارة المؤسسات المستدامة بامتثالها الكامل لجميع المتطلبات والمواصفات البيئية المحلية والعالمية في مجالات البيئة والصحة والسلامة. ونلتزم بمطابقة ظروف العمل لأفضل المعايير والممارسات العالمية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، وتتم مراقبتها وفقاً للقوانين الحكومية الدولية الرسمية، بما في ذلك تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف معاليه: «نحرص على تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع الموظفين وفق أعلى المعايير العالمية ليواكبوا آخر التطورات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، ونوفر البرامج التدريبية والتوعوية والموارد والتقنيات اللازمة بهدف توفير مكان عمل صحي وآمن، والتخفيف من تداعيات أزمة المناخ على الصحة».

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