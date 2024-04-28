شرطة دبي تنظم ورشة توعية لـ 107 موظفين يعملون في فندق

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة مسرح الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ومجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، والشركاء في دائرة دبي للاقتصاد والسياحة، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ورشة عمل لـ 107 موظفين يعملون في فندق فايف بالم النخلة دبي.

وأكد العميد خلفان الجلاف مدير إدارة الشرطة السياحية، أن ورشة العمل التخصصية مع كافة الشركاء الاستراتيجيين، هي جزء من مجموعة ورش عمل تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة من اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، لنشر التوعية الأمنية في قطاع السياحة والفنادق بإمارة دبي بما يعزز إجراءات الأمن والسلامة العامة، والعمل على إسعاد سياح إمارة دبي.

وتضمنت ورشة العمل شرح أضرار المواد المخدرة، وآليات التواصل على الرقم 999 في الحالات الطارئة، و901 في الحالات غير الطارئة، إلى جانب التوعية بالخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي «SPS» إلى أفراد الجمهور بسهولة ويسر، وعلى مدار 24 ساعة ودون أي تدخل بشري.

كما وتضمنت الورشة تقديم شرح حول خدمة المفقودات والمعثورات إحدى خدمات الشرطة دبي، فيما قدم فريق عمل الدفاع المدني بدبي شرحاً حول إجراءات الأمن والسلامة وآلية التعامل مع الحرائق مع تدريب عملي في هذا الشأن.

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