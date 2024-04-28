«رأس الخيمة لأصحاب الهمم» يستعرض أحدث الأبحاث العلمية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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نظّم مركز رأس الخيمة لأصحاب الهمم، التابع لوزارة تنمية المجتمع، جلسة حوارية للتوعية باضطراب طيف التوحد، ضمن فعاليات شهر التوعية بالتوحد «أبريل 2024»، شارك فيها عدد من المعلمين الاختصاصيين وأولياء أمور الطلبة، استعرض خلالها أحدث ما توصلت له الأبحاث العلمية الحديثة، حول الأسباب والعلاجات المرتبطة باضطراب طيف التوحد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود ودور الوزارة فيما يخص تمكين الأسرة في مرحلة التدخل المبكر.

وتأتي الجلسة الحوارية انطلاقاً من حرص وزارة تنمية المجتمع على تقديم مبادرات وفعاليات، تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي وتكون داعمة لهم في مختلف المناسبات العالمية، ورفع الوعي لدى أفراد المجتمع والعائلات التي لديها اضطراب طيف التوحد.

وأوضحت مريم النوا معلمة التوحد بمركز رأس الخيمة لأصحاب الهمم، أن اضطراب طيف التوحد هو اضطراب نمائي عصبي يستمر مدى الحياة، ويظهر من خلال سلوكيات وصعوبات في التواصل والتفاعل الاجتماعي، ويؤثر على الطريقة التي يدرك بها الفرد المحيط حوله.

من جانبه، أكّد علي أبو ورده أخصائي النطق واللغة بمركز رأس الخيمة لأصحاب الهمم، بأهمية تعزيز وتحفيز اللغة للأطفال خلال العام الأول، والاستجابة عن طريق الضحك ولفت الانتباه للطفل، واللعب معه، والتحدث إليه بكل اهتمام.

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