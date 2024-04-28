مذكرة تفاهم لتطوير النقل البحري المستدام في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- وام

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وقّعت دائرة البلديات والنقل، متمثلة في «أبوظبي للتنقل»، مذكرة تفاهم مع شركة ريجنت للصناعة، بهدف تطوير قطاع النقل البحري المستدام في أبوظبي. وتهدف المذكرة التي شهد توقيعها عبدالله المرزوقي مدير عام مركز النقل المتكامل، ووليام ثالهايمر الرئيس التنفيذي لشركة «ريجنت» لتوفير مركبات كهربائية ذات التحليق المنخفض للتنقل البحري سواء للركاب أم لشحن المواد والبضائع، وتسريع دعم خلق منظومة نقل متكاملة ودعم أهداف تقليل الانبعاثات الكربونية.

وتختص شركة ريجنت للصناعة، وهي شركة أمريكية، بتطوير وتصنيع مركبات كهربائية للنقل البحري للركاب ذات التحليق المنخفض لخدمة المسارات الساحلية، باستخدام تكنولوجيا مجربة ومعتمدة. كما تعمل المركبات على تعزيز تكامل وسائل النقل بين البر والبحر وربطها ببعضها بشكل سلس، مع رفع مستوى الكفاءة وتوفير خيارات متعددة تتكامل مع وسائل النقل الحالية المختلفة والبنية التحتية وذلك لتعزيز الفرص الاقتصادية الجديدة.

ويقوم «أبوظبي للتنقل» على تحديد المتطلبات لاستخدام النقل البحري الكهربائي بالإضافة إلى التوجيه في عمليات التدقيق والتقييم البيئي كما سيقوم بدراسة إمكانية المشاركة والمساهمة في مشروع تجريبي مدته 3 أشهر على الأقل باستخدام نموذج أولي للمركبة الكهربائية للنقل البحري للركاب ذات التحليق المنخفض «Seaglider» وذلك للاختبار والتحقق من جدوى استخدامها في إمارة أبوظبي.

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