شرطة أبوظبي تسعد أصحاب الهمم بمدرسة الظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أسعدت شرطة أبوظبي الأطفال من أصحاب الهمم في مدرسة الظفرة للتعليم الأساسي «الحلقة الثانية» بتنفيذ مبادرة امتنان وعطاء تحت شعار «آمر تدلل».

وتضمنت المبادرة زيارة إنسانية ركزت على تحقيق أمنيات الأطفال من أصحاب الهمم بالتعرف على دورية الشرطة ومكوناتها من التقنيات الحديثة المتطورة وجهودها في استدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في إمارة أبوظبي.

وأكدت مديرية شرطة منطقة الظفرة اهتمامها المستمر بإسعاد المجتمع وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التربوية والمجتمعية والإنسانية بما يسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه أصحاب الهمم، وتوفير سبل الدعم والرعاية لهم، لافتاً إلى الحرص على التعاون المستمر مع المؤسسات المعنية لتمكين الطلاب سفراء الأمل ودمج أصحاب الهمم في المجتمع.

وشاركت إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة بتوزيع الهدايا على الأطفال وتعريفهم بأهمية الدور الذي تقوم به الدوريات الأمنية والمرورية في استدامة الأمن والأمان وتعزيز أمن الطرق ونشر الإيجابية المرورية إلى جانب توعية الأطفال بالسلوكيات المرورية الإيجابية وقواعد السير وتثقيفهم بإجراءات السلامة المرورية وأهمية ربط حزام الأمان في المركبات الخاصة والحافلات المدرسية.

وأشادت مدرسة الظفرة للتعليم الأساسي بمبادرات شرطة أبوظبي الإنسانية في التواصل المجتمعي مع شرائح المجتمع كافة، وثمنت جهودها المستمرة في تعزيز التوعية لتوفير السلامة المرورية وتنفيذ المبادرات الإنسانية الهادفة.

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