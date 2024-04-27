«إقامة دبي» تحتفي بمرور عام على تدشين «منصة الأطفال»

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، احتفالية خاصة بمرور عام على إطلاق المنصة الخاصة للأطفال والأولى من نوعها على مستوى العالم.

والتي تضمن توفير تجربة فريدة وآمنة للصغار أثناء رحلاتهم، حيث تُتيح لهم فرصة ختم جوازاتهم بأنفسهم. وبلغ عدد الأطفال الذين استخدموا المنصات منذ تدشينها في 19 أبريل 2023 وحتى الآن 565 ألفاً و661 طفلاً.

وشهدت الفعالية مشاركة العديد من الجهات الحكومية بدعوة من «سلامة وسالم» الشخصيات الكرتونية المتميزة والمحببة لدى الأطفال، فضلاً عن مشاركة الشخصيات المحببة لدى الأطفال مثل مدهش ودانة ومشاركة شخصيات «إكسبو 2020 دبي» راشد ولطيفة.

فعالية

وشارك في الفعالية الأطفال المسافرون القادمون إلى دبي، بالإضافة إلى مجموعة من الأطفال الذين عاشوا تجربة ثرية وممتعة من خلال استخدام المنصة في السابق.

وأشاد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالجهود المبذولة لتعزيز تجربة المسافرين، مؤكداً على التزام دبي بتوفير بيئة آمنة وممتعة للجميع، خاصة الأطفال الذين يمثلون الجيل القادم ورعاية مستقبلهم، معرباً عن فخره بمرور عام على تدشين المنصة التي تعتبر من العلامات الفارقة التي تميز مطارات دبي عن غيرها من المطارات حول العالم.

بدوره، أعرب اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لشؤون قطاع المنافذ الجوية، عن سعادته بمرور عام على تدشين منصات الأطفال في مطارات دبي، مثمناً جهود جميع الشركاء لاسيما مطارات دبي التي حرصت دوماً على دعم مبادرات إقامة دبي، ما أسهم في توفير تجربة سفر نوعية ومتميزة.

ووفرت خدمات ذكية ونوعية استباقية أثرت تجربة السفر، ووضعت مطارات دبي في مقدمة المطارات العالمية، والوجهة الأكثر طلباً للمسافرين حول العالم.

يشار إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، دشنت منصات خاصة لجوازات الأطفال في صالة القادمين بثلاثة مبان من عمر «4 إلى 12 سنة» في عيد الفطر الماضي.

ووصل عدد الأطفال الذين استخدموا هذه المنصات منذ تدشينها في 19 أبريل 2023 حتى نهاية العام الماضي إلى 434 ألفاً و889 طفلاً، اتيحت لهم فرصة ختم جوازاتهم بأنفسهم، من خلال مشرفين متخصصين وخبراء في مجال التعامل مع الأطفال من مأموري الجوازات. وتعتبر هذه المنصة تجربة غير مسبوقة للأطفال تسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وعيش تجربة سفر سلسة وثرية، فضلاً عن تعزيز مكانة دبي ومطاراتها كإحدى أفضل المطارات في العالم.

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