«دبي الإنسانية» تستعرض الإدارة المستدامة لسلسلة الإمداد والتوريد

المصدر: دبي - البيان

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عقدت دبي الإنسانية «المعروفة سابقاً بالمدينة العالمية للخدمات الإنسانية»، أمس، ندوة بشأن الإدارة المستدامة لسلسلة الإمداد والتوريد في العمليات الإنسانية .

وذلك في مركز المعرفة والتطوير التابع لها. وشارك في اللقاء أكثر من 60 شخصاً من مختلف الجهات، بينها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الربحية والشركات التجارية والهيئات الحكومية. وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لدبي الإنسانية:

«في دبي الإنسانية، التزامنا ثابت بالتأثير الإيجابي على الإنسانية من خلال الممارسات المستدامة. وتجسد هذه الندوة التزامنا بتعزيز الابتكار والتعاون والمعرفة القابلة للتنفيذ في المجتمع الإنساني العالمي. إن تنوع خلفيات ودور المشاركين هو شهادة على مكانة دبي الإنسانية الاستباقي ودورها الرائد كمركز عالمي يقود التعاون والشراكات من أجل عمل إنساني أكثر استدامة وكفاءة في وقت تحتاج إليه الإنسانية حاجةً ماسة».

من جانبه، قال مستشار المفوض السامي وممثل مفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، خالد خليفة: «إن ضمان قدرتنا على الاستجابة لحالات الطوارئ يعتمد على الجهوزية والتمويل المستدام والإدارة المستدامة لسلسلة التوريد، مما يوفر القدرة على التكيف التشغيلي المرن لتلبية احتياجات النازحين قسراً الأكثر ضعفاً».

وأضاف: «إن الاستجابة لن تكون ممكنة إلا من خلال الجهود المنسقة بين الوكالات والمنظمات الإنسانية، والتي يسهلها الشركاء، مثل دبي الإنسانية، والتي لطالما كانت من السبّاقين في تقديم الدعم لجهود الإغاثة الطارئة أينما كانت الحاجة».

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