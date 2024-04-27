تعاون بين «دبي الخيرية» ومؤسسة دي بي ورلد

المصدر: دبي - البيان

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وقعت جمعية دبي الخيرية اتفاقية تعاون مع مؤسسة دي بي ورلد الخيرية، لتحقيق المزيد من الشراكة الإنسانية بينهما في الساحة المحلية، وتعزيز أوجه العمل والتنسيق معاً لبلوغ الأهداف والغايات التي تخدم برامجهما، وتبني المبادرات المشتركة وتوحيد الجهود لخدمة المجتمع، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات والعمل على تطوير استراتيجية عمل تمكنهما من نشر أهدافهما وأنشطتهما الإنسانية والتنموية.

وقع الاتفاقية من جمعية دبي الخيرية أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، ومن مؤسسة دي بي ورلد الخيرية لطيفة القمزي المديرة العامة لمؤسسة دي بي ورلد الخيرية، وجاء التوقيع على هامش مشاركة «دبي الخيرية» في فعاليات الدورة العشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2024، وبحضور عدد من المديرين والمسؤولين من كلا الطرفين.

وأعرب أحمد السويدي عن ترحيبه بالشراكة مع مؤسسة دي بي ورلد الخيرية، مثمناً دورها في تعزيز القيم والمبادرات الإنسانية.

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