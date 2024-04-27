«سقيا الإمارات» تستعرض أبرز مبادراتها العالمية

المصدر: دبي - البيان

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سجلت مؤسسة «سقيا الإمارات» مشاركة نوعية في الدورة الـ20 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، الذي أقيم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وجمع صنّاع القرار من مختلف الجهات الإنسانية المحلية والعالمية الفاعلة بهدف تسليط الضوء على القضايا الإنسانية.

واستعرضت منصة «سقيا الإمارات» المشاركة في «ديهاد» أبرز المشروعات التنموية والإنسانية التي تنفذها المؤسسة خارج دولة الإمارات، لتوفير المياه النظيفة للمجتمعات المحرومة.

وروجت المنصة للدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي تشرف عليها المؤسسة، ويبلغ إجمالي قيمة جوائزها مليون دولار.

وخلال انعقاد معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، التقى معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «سقيا الإمارات»، منصور أوليوروف، مستشار الدولة ومدير الوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية في جمهورية أوزبكستان الصديقة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين مؤسسة «سقيا الإمارات» والوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية في أوزبكستان، وأطلع معالي الطاير الجانب الأوزبكي على أفضل الممارسات العالمية التي تعتمدها «سقيا الإمارات» لمساعدة المجتمعات التي تعاني من شح المياه من خلال تزويدهم بالمياه النظيفة حول العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «نستلهم مبادراتنا من الرؤية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ المكانة الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة وبناء حياة أفضل لملايين البشر في شتى أرجاء العالم.

ونجحت «سقيا الإمارات» منذ تأسيسها في مارس 2015 وحتى نهاية العام 2023 في التأثير إيجاباً في أكثر من 13.9 مليون شخص في 37 دولة حول العالم، من خلال تنفيذ أكثر من 1000 مشروع مياه مستدام. إلى جانب ذلك.

وضمن جهودنا المتواصلة لتحفيز دمج التقنيات المبتكرة والمستدامة لتكون جزءاً من حل أزمة المياه العالمية، كرّمت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه 31 فائزاً من 22 دولة حول العالم لمشروعاتهم المبتكرة في مجال تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة».

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