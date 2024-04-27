جواهر القاسمي: لا يمكن إنكار أهمية المنصات الرقمية في تسهيل كتابة الأعمال الأدبية

المصدر: الشارقة - البيان

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شهدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ندوة ثقافية بعنوان «الأدب في العالم الرقمي بين التحديات والتطلعات».

، التي نظمها المكتب الثقافي ضمن فعاليات جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية للعام 2024 في دورتها السادسة، وأدارت الندوة الأديبة نجيبة الرفاعي، وشاركت فيها عدد من الأديبات الفائزات بجائزة الشارقة لإبداعات المرأة.

ضمت الندوة عدة محاور أهمها مناقشة التواجد الإيجابي للأديب العربي في العالم الرقمي، وما يمكن للأديب العربي فعله لإثبات وجوده في العالم الرقمي، وأساليب الأدب الرقمي وعلاقته بالتحليل النقدي ومستقبل اللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ثورة الأدب الإلكتروني مع وجود أقلام تعتمد على الصفحات الإلكترونية لتنشر إنتاجها.

وقالت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في مداخلة:

«لا يمكن إنكار أهمية المنصات الرقمية في تسهيل عملية كتابة الأعمال الأدبية، وبالأخص مع طفرة الذكاء الاصطناعي الذي أصبح ينتج العمل الأدبي بالإنابة، وبالرغم من تلك المزايا التي تحملها البرامج الرقمية في تسهيل وصول الأديب لأدوات الكتابة والنشر، إلا أنها لن تحمل الإبداع والفكر البشري الذي يخاطب عقل الإنسان وقلبه، وهذا ما يجب أن يحرص الكاتب على تحقيقه في كتاباته».

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