دائرة الأراضي والأملاك في دبي تعزز دمج أصحاب الهمم وأسرهم

المصدر: دبي - البيان

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افتتح المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الفعالية الترفيهية الخاصة بأصحاب الهمم وأسرهم.

والتي نظمتها الدائرة بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي وشركة إعمار العقارية، في منطقة برج «بلازا» إعمار بحضور أعضاء من 7 مراكز لأصحاب الهمم.

وقد شهد الافتتاح كل من ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، وممثلين عن شركة إعمار العقارية. وتضمنت الفعالية ورش عمل تفاعلية، وعروضاً ترفيهية للأطفال وركناً للمأكولات وركناً لعرض منتجات أصحاب الهمم والأسر الإماراتية.

وتهدف الفعالية التي تزامنت مع «أسبوع الأصم العربي» إلى تعزيز دمج أصحاب الهمم وتسليط الضوء على مواهبهم واهتماماتهم ومد جسور التواص

ل مع كافة أفراد المجتمع، حيث شملت فقرات الفعالية عروضاً موسيقية ومعزوفات قدمها أشخاص من أصحاب الهمم، إضافة إلى فقرات غنائية وألعاب ترفيهية وورش عمل يدوية. وقال مروان بن غليطة: «تمضي إمارة دبي في مسيرة الدمج المجتمعي لأصحاب الهمم وتمكينهم في مختلف القطاعات، وتحظى هذه الجهود بتوجيهات مباشرة وحثيثة من قيادتنا الرشيدة التي تُولي أهمية كبيرة لهذه الفئة. وإننا نعبّر عن سعادتنا بتحقيق التكامل والتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتنفيذ مبادرات مجتمعية من هذا النوع».

وأضاف: «هذا الحدث يؤكد التزامنا بتعزيز التضامن والمساواة في المجتمع، ويعكس روح المسؤولية المجتمعية التي نحملها كمؤسسات وأفراد، فدعم وتشجيع المواهب والإبداع ليس فقط واجباً اجتماعياً، بل هو استثمار في مستقبل مجتمعنا، حيث تعزز هذه المبادرات الاستدامة وترسّخ التنمية الشاملة».

من جانبها، أشارت ميثاء الشامسي إلى «أهمية هذا النوع من الفعاليات في كسر عزلة أصحاب الهمم وأسرهم وتسليط الضوء على أهمية مشاركتهم في الحياة العامة وما يتمتعون به من قدرات ومهارات، لافتة إلى أهمية مشاركة أفراد المجتمع في تشجيعهم ودعمهم وتوسيع حضورهم في مختلف الفعاليات والأنشطة المجتمعية».

بدوره، قال أحمد المطروشي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار الخيرية، وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية: «في إطار التعاون المستمر بين إعمار العقارية وشركائنا الاستراتيجيين، نفخر بدعمنا لهذه الفعالية التي تبرز المهارات والإمكانيات الاستثنائية لأصحاب الهمم، إذ تؤكد هذه المبادرة التزامنا بتعزيز مبادئ الشمولية والتكامل الاجتماعي في دبي والتزامنا بتنمية بيئة متكاملة تقدّر التنوع وتوفر لكل فرد الفرصة للمشاركة الفعالة والمساهمة في بناء مجتمع مزدهر. ومن خلال هذه الفعاليات، نسعى للمضي قُدماً نحو مستقبل أكثر شمولاً يحتضن الجميع بكل فخر وتقدير».

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