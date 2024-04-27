حمدان بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات «أسبوع أبوظبي للتنقل»

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، جانباً من النسخة الأولى من فعاليات أسبوع أبوظبي للتنقّل المنعقدة في حلبة ياس مارينا في أبوظبي.

وتفقّد سموه، خلال جولة بالمعرض المخصص لابتكارات وحلول التنقّل الذكية وذاتية القيادة، عدداً من الأجنحة المحلية والعالمية المشاركة واطّلع على أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية في مجال المركبات الذكية وذاتية القيادة.

والتقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان عدداً من شركاء أبوظبي الاستراتيجيين الذين يسهمون في دعم نمو قطاع المركبات الذكية وذاتية القيادة انطلاقاً من مُجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي.

كما اطّلع سموه على آخر الاستعدادات، والسباقات التحضيرية، وجاهزية المرافق لانطلاق النسخة الأولى من دوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمُسيّرة، التي تُعقد اليوم في حلبة ياس مارينا ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتنقُّل.

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