حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين بمجلس مدينة السلع

المصدر: مدينة السلع - وام

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استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة عدداً من المواطنين في مجلس مدينة السلع.

وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أحوالهم والخدمات التي تقدم في مختلف مدن منطقة الظفرة وتوفير سبل الاستقرار والحياة الكريمة.

واستمع سموه في اللقاء إلى آراء المواطنين ووجهات نظرهم في مختلف الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدم لهم واطمأن على أحوالهم واطلع على سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية قيد التنفيذ.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين في كل بقعة على أرض هذا الوطن المعطاء. ومن ناحية أخرى زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان المواطن سعيد سيف الحديلي المنصوري، وذلك في منزله بمدينة السلع.

ورحب المواطن سعيد المنصوري بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمنزله، معرباً عن سعادته وأسرته وفرحة أهالي المنطقة بهذه الزيارة وتشريفه لهم، مؤكداً أن هذه اللفتة الكريمة دليل على تأصيل مبادئ التواصل والتلاحم التي عرف بها مجتمع الإمارات، والتي تحكم العلاقة النبيلة بين القيادة والشعب، ولا تفصلها حواجز أو موانع.

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