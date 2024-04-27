«تريندز» يستعرض دور التكنولوجيا في الاقتصاد الدائري خلال «قمة الاستدامة»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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شارك مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات في أعمال القمة العالمية للاستدامة 2024، التي نظمها معهد «SEE» للاستدامة، على مدار يومي 25 و26 أبريل الجاري، في مقر المعهد بالمدينة المستدامة – دبي. وتمثلت المشاركة في استعراض موزة المرزوقي، رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في «تريندز»، نتائج ورقة بحثية بعنوان «التكنولوجيا وتعزيز الاقتصاد الدائري والنمو المستدام العالمي.. الدروس المستفادة للبلدان النامية»، وذلك ضمن جلسة رئيسة للقمة تمحورت حول «ابتكارات الاقتصاد الدائري».

وتعتبر «القمة العالمية للاستدامة 2024» منصة لخبراء الصناعة والباحثين والأكاديميين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المناقشات وتبادل نتائج أبحاثهم وأفكارهم المتعلقة بالاستدامة، فضلاً عن تسليط الضوء على المبادرات التي تقدم حلولاً مبتكرة للاقتصاد الدائري واستراتيجيات بناء مدن ومجتمعات ذكية ومرنة.

وقالت موزة المرزوقي، رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في «تريندز»، إنه على الرغم من أن الاقتصاد الدائري يشير إلى قدرة الاقتصاد على النمو من خلال الاستخدام الرشيد والفعال للموارد، فإن التحول إلى النموذج الدائري يستلزم استخدام تكنولوجيا حديثة.

مضيفة أن ورقتها البحثية تتناول دور هذه التكنولوجيا في تعزيز الاقتصاد الدائري باستخدام عينة من التجارب العالمية، في محاولة لتحديد كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز أداء الاقتصاد الدائري بمكوناته المختلفة. وذكرت أن الورقة البحثية اعتمدت على منهجية استقراء وتحليل التجارب الدولية الناجحة في التحول إلى الاقتصاد الدائري، وخلصت إلى أدوار رئيسية عدة للتكنولوجيا تدعم الاستدامة والنمو الاقتصادي.

موزة المرزوقي

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