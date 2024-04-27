سفيرة الإمارات تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيسة هندوراس

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قدّمت روضة العتيبة أوراق اعتمادها إلى زيومارا كاسترو، رئيسة جمهورية هندوراس، سفيرة غير مقيمة للدولة لدى جمهورية هندوراس.

ونقلت روضة العتيبة تحيات القيادة الرشيدة إلى رئيسة هندوراس وتمنياتهم لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

بدورها، حملت رئيسة جمهورية هندوراس السفيرة روضة العتيبة تحياتها إلى القيادة الرشيدة، وتمنياتها لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء، وتمنت للسفيرة التوفيق في مهام عملها، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامها.

وأعربت السفيرة عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية هندوراس، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.

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