«دبي الصحية» و«كلية يوماس تشان» تتعاونان لتطوير المهارات الطبية 

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دبي الصحية، أول نظام صحي أكاديمي متكامل في إمارة دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع كلية طب يوماس تشان بجامعة ماساتشوستس، أحد أبرز مراكز العلوم الصحية الأكاديمية في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تحدد أطر التعاون بين الجانبين في مجال تطوير أفضل ممارسات الرعاية الصحية، بما يتماشى مع الرؤية المشتركة في الارتقاء بصحة الإنسان.

وجرى توقيع المذكرة على هامش زيارة أجراها وفد من كلية طب يوماس تشان إلى مقر ومنشآت دبي الصحية، والتي اطلع خلالها على نموذج «دبي الصحية» القائم على تحسين جودة الرعاية الصحية والارتقاء بصحة الإنسان من خلال التكامل بين محاور الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء.

ويأتي توقيع المذكرة مع كلية طب يوماس تشان بالنظر إلى المكانة العالمية المرموقة التي تحظى بها على مستوى العالم في مجالات الطب والعلوم الطبية المساندة، حيث تحظى باعترافات دولية تسلط الضوء على مساهمتها في تعزيز صحة الإنسان، من خلال منظومتها التي توفر منصة متكاملة للبحوث الأكاديمية فضلاً عن مرافقها ومختبراتها المتقدمة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على مجموعة من المشاريع البحثية المشتركة لتعزيز الرعاية الصحية وخدمات المرضى وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تبادل الطلبة والخبرات بين المؤسستين، فضلاً عن المساهمة في تطوير وتعزيز الصحة العامة محلياً وعالمياً، انطلاقاً من المعايير الرائدة التي تعتمدها كلية طب يوماس تشان المتمثلة في تتبع التطور الطبيعي والتاريخي للأمراض.

وبهذا الصدد، قال الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، نائب المدير التنفيذي لدبي الصحية، والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في دبي الصحية، ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية: «يعتبر هذا التعاون فرصة مهمة للاستفادة من تميز المؤسستين الصحيتين الأكاديميتين.

فمن خلال العمل المشترك وتوحيد الموارد والقدرات والخبرات سنكون قادرين على تعزيز المعارف والمهارات الطبية لخدمة مجتمعاتنا، إذ أسهمت الزيارة المثمرة في التأسيس لتعاون هادف يرتكز على هدفنا المشترك المتمثل في الارتقاء بصحة الإنسان».

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