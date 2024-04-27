مختبر دبي المركزي يطلق حزمة فحوصات مخبرية للأجهزة الكهربائية

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أطلقت بلدية دبي حزمة جديدة من الفحوصات المخبرية الاستباقية التي تنفذ لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والمتعلقة بكفاءة الطاقة وسلامة المنتجات الكهربائية التي يتم تداولها في السوق المحلي، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التي تعمل وفق أفضل الممارسات، وذلك لضمان دقة وجودة نتائج الفحص.

وقالت المهندسة هند محمود، مديرة إدارة مختبر دبي المركزي لـ«البيان»: يأتي إطلاق الحزمة الجديدة من الفحوصات المخبرية ضمن إطار الجهود الرامية لتعزيز منظومة السلامة بالأجهزة الكهربائية، وضمان حماية المستهلكين، ودعم ريادة وتنافسية السوق المحلي بالإمارة.

وأكدت أن بلدية دبي حصلت على مدار السنوات على اعترافات مرجعية عالمية في خدمة فحص الأجهزة الكهربائية، كما تفردت على مستوى الشرق الأوسط في مجال فحوصات السلامة والكفاءة للأجهزة الكهربائية من خلال الحصول على اعتراف من المنظمة العالمية الكهروتقنية، وحصولها على اعتماد ما يزيد على 111 مواصفة و190 اعترافاً دولياً، والذي يأتي تأكيداً على ريادة بلدية دبي على مستوى الشرق الأوسط، ويضمن تحقيق توجهاتها الاستراتيجية.

وأشارت إلى أن خدمة فحص سلامة الأجهزة الكهربائية تعد من الفحوصات ذات الأهمية التي تسهم في تقليل المخاطر المحتملة على المستخدمين، والحد من حوادث الحرائق أو التعرض للصدمات الكهربائية، وأفادت بأن الفحوصات المخبرية التي يتم إنجازها بمختبر دبي المركزي على الأجهزة الكهربائية، تعد شمولية.

وتتضمن مختلف أنواع الأجهزة الكهربائية، منها على سبيل المثال الأجهزة المنزلية، أجهزة العناية بالبشرة، التوصيلات والتركيبات، معدات الإنارة، وغيرها.

وأشارت إلى أن الفحوصات المخبرية تنفذ وفق متطلبات القوانين والتشريعات وكذلك المعايير والمواصفات العالمية الصادرة من الجهات ذات العلاقة، للتأكد من مطابقتها لعدة معايير منها: المواصفات الفنية الكهروتقنية في سلامة الأجهزة الكهربائية، والمواصفات القياسية الإماراتية لكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية.

وأوضحت أنه تم إنجاز ما يزيد على 50 ألف فحص منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية الربع الأول للعام 2024 لسلامة وكفاءة مختلف الأجهزة الكهربائية المتداولة بالسوق المحلي.

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