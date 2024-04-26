عودة القدرة الإنتاجية المعتادة لإمدادات المياه في كلباء

المصدر: الشارقة - البيان

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طمأنت إدارة كلباء لدى هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جمهور مشتركيها باستمرارية نشاط محطات التحلية لديها بموثوقية عالية.

وأكدت أن فرق الصيانة المتخصصة عملت على مدار الساعة لإعادة عملياتها العاملة بتقنية التناضح العكسي إلى قدرتها الإنتاجية المعتادة المتمثلة بكمية 6.25 ملايين جالون يوماً من المياه بكفاءة اعتمادية وتوافرية وجودة.

وأوضح المهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة سخّرت جميع الإمكانيات اللازمة من أسطول صهاريج نقل المياه التابعة للإدارة، لتعويض فاقد إمدادات المياه المحلاة إلى خزانات مشتركيها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وذلك خلال الفترة التي تطلبتها أعمال الصيانة غير الاعتيادية.

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