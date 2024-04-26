بلدية دبي : مشاهد الأسماك النافقة في بعض القنوات المائية ظاهرة طبيعية دورية سببها تقلّبات الطقس

المصدر: البيان

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أكدت بلدية دبي أن مشاهد الأسماك النافقة التي رُصدت في بعض القنوات المائية داخل الإمارة، تُعدّ ظاهرة طبيعية دورية سببها تقلّبات الطقس، وارتفاع درجة حرارة طبقة المياه السطحية للبحر، مشيرةً إلى أنّ فرقها المتخصصة باشرت التعامل مع هذه الحالة حسب الإجراءات المُعتمدة من عمليات تنظيف وإزالة الأسماك النافقة، وذلك بما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

أكّدت #بلدية_دبي أن مشاهد الأسماك النافقة التي رُصدت في بعض القنوات المائية داخل الإمارة، تُعدّ ظاهرة طبيعية دورية سببها تقلّبات الطقس، وارتفاع درجة حرارة طبقة المياه السطحية للبحر، مشيرةً إلى أنّ فرقها المتخصصة باشرت التعامل مع هذه الحالة حسب الإجراءات المُعتمدة. pic.twitter.com/4G0nE8Bjmq — بلدية دبي | Dubai Municipality (@DMunicipality) April 26, 2024

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