جمعية الصحفيين الإماراتية تنتخب مجلس إدارتها الجديد

المصدر: وام

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انتخبت جمعية الصحفيين الإماراتية مجلس إدارتها الجديد خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس الخميس في مقر الجمعية بالمحيصنة 2 بدبي بإشراف من وزارة تنمية المجتمع.

وفاز في الانتخابات " فضيلة عبدالله المعيني بإجمالي عدد أصوات 74 صوتا، وخالد عبدالرحمن الغيلاني بـ 72 صوتا، وحليمة عبدالله الملا بـ 70 صوتا، وفاطمة الورد الدرمكي بـ 58 صوتا، وحسن يوسف عمران الشامسي بـ 55 صوتا، وعلي محمد حسن شهدور بـ 52 صوتا، ومحمد سعيد الطنيجي 52 صوتا، وريم محمد البريكي بـ 51 صوتا، ومحمد جنيد العامري 45 صوتا، بينما اعتبر عمر أحمد محمد السعيدي الحاصل على 43 صوتا العضو الاحتياطي الأول للمجلس، وعلي عمر الهنوري الظاهري الحاصل على 42 صوتا العضو الاحتياطي الثاني.

وأشاد أعضاء مجلس الإدارة الجديد بجهود المجلس السابق وإنجازاته المتعددة التي أفادت مجتمع الصحفيين الإماراتيين خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وشكرت فضيلة المعيني وزارة تنمية المجتمع على الجهود الكبيرة التي بذلتها لتنظيم الانتخابات وأعمال الجمعية العمومية.

ووجه محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، الذي أدار اجتماع الجمعية العمومية جزيل الشكر للقيادة الرشيدة للدولة على دعمها الدائم للصحافة والصحفيين في كما توجه بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، على دعمه الدائم لجمعية الصحفيين الإماراتية ومنح سموه قطعة أرض ومكرمة مالية تقدر بـ 20 مليون درهم، لبناء مبنى للصحفيين الإماراتية في الميحصنة 2 بدبي.

واستعرض الحمادي مع أعضاء الجمعية الموقرين تفاصيل التقرير الإداري الصادر عن الجمعية عن الفترة من 1 يناير 2023 وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2023. وقد أوضح التقرير قبول لجنة العضوية 56 طلباً استوفيت شروط العضوية، 10 للعضوية العاملة، و46 للعضوية المتسبة، حيث بلغ عدد أعضاء الجمعية 1371 عضواً، منهم 431 عضوا عاملاً، و940 عضواً منتسباً، بزيادة قدرها 4.25%.

مثل إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية المجتمع السيد أحمد الشيباني والسيد محمد سمير في إدارة العمومية والانتخابات.

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