منصور بن زايد يستقبل السفير السعودي

المصدر: البيان

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة .. سعادة سلطان بن عبدالله اللويحان العنقري، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

وبحث سموه مع سفير المملكة العربية السعودية خلال اللقاء - الذي عقد في قصر الشاطىء في أبوظبي - العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما الشقيقين.

وأكد سموه خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي تزداد رسوخاً بتوجيهات القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.

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