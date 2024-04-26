المركز الوطني للأرصاد يحذر من تدني الرؤية بسبب الضباب

المصدر: البيان

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حذر المركز الوطني للأرصاد من مدى تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، أن ثمة فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، وذلك من الساعة 04:45 حتى الساعة 09:00 اليوم.

كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، أمس، أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مشيراً إلى أن السحب تظهر شرقاً وقد تكون ركامية بعد الظهر.

وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الطقس رطب صباحاً مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، لافتاً إلى أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س، وتصل إلى 35 كم/س.

وذكر أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:05، والثاني عند الساعة 02:08، والجزر الأول عند الساعة 08:46، والثاني عند الساعة 19:48.

ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفاً أيضاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:44، والثاني عند الساعة 22:36، والجزر الأول عند الساعة 17:13، والثاني عند الساعة 05:17.

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