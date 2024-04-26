محمد الشرقي: الإعلام يسهم في تنمية المجتمعات وتشكيل وعي أفرادها

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور الإعلام في تنمية المجتمعات وتشكيل وعي أفرادها، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير قطاع الإعلام، والاهتمام بأدواته التي تواكب المتغيرات العالمية على جميع الأصعدة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، افتتاح فعاليات ملتقى الفجيرة الإعلامي 2024 «الإعلام الموازي - محطات ورؤى»، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، بمشاركة نخبة من الإعلاميين العرب والناشرين والمهتمين بقضايا الإعلام الحديث.

دعم القيادة

وألقى كلمة حكومة الفجيرة في حفل الافتتاح، محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة رئيس اللجنة العليا للملتقى، وأكد فيها أن الفضل في عودة ملتقى الفجيرة للإعلام للانعقاد هذا العام، يرجع لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الذي يولي الإعلام أهمية كبرى، ولدعم ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الحثيثة لمواكبة تطورات الإعلام الحديث لما فيه خير الوطن والمجتمع.

وكرّم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عدداً من رؤساء تحرير الصحف العربية، وهم: ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المصرية، والدكتور حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية، وإبراهيم المليفي، رئيس تحرير مجلة العربي الكويتية.

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