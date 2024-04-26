إقامة دبي تطلق «سفراء السمعة» لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مبادرة «سُفراء السُمعة» التي تُعتبر خطوةً استباقيةً ونوعية تهدف إلى نشر ثقافة السُمعة المؤسسية بين الموظفين وتعزيز الابتكار في بيئة العمل.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز السُمعة المُؤسسية الداخلية وبناء جسور التواصل بين موظفي «الإقامة»، إلى جانب تحفيز عُنصر المُبادرة والتفكير الابتكاري بينهم.

وأكد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن هذه المبادرة تعكس الالتزام الراسخ لدى المؤسسة بتطوير بيئة العمل الإيجابية وتعزيز الثقة والتفاعل بين الموظفين .

مُشيراً إلى أنها تأتي «انطلاقاً من المبدأ السادس من المبادئ العشرة لدولة الإمارات المُتعلق بترسيخ السُمعة العالمية لدولة الإمارات التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله». بدوره أوضح العميد عبدالصمد حسين سليمان نائب مساعد المدير العام لشؤون الريادة والمستقبل أن «سُفراء السُمعة» تعكس التزامها الدائم بتعزيز ثقافة السمعة المؤسسية وتعزيز الابتكار في بيئة العمل.

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