بحث التعاون في الطاقة المستدامة والعمل المناخي مع النرويج

المصدر: أبوظبي ـ وام

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ترأس عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الدولة الإمارات الذي قام بزيارة رسمية لمملكة النرويج في الفترة من 22 ـ 23 أبريل، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث فرص التعاون في مجال الطاقة المستدامة والعمل المناخي، بمشاركة فاطمة المزروعي سفيرتنا لدى المملكة، وأولاف ميكلابيست سفير مملكة النرويج لدى الدولة.

وأجرى بالعلاء محادثات مع أندرياس بيلاند إريكسن وزير البيئة والمناخ النرويجي، حيث تطرقا لمخرجات مؤتمرCOP28، ولأهمية التعاون البناء لتحقيق الأهداف المرجوة من «اتفاق الإمارات» التاريخي. كما أجرى محادثات مع ماريا فارتيريسيان وزيرة دولة في وزارة الخارجية النرويجية، وهانز أولاف إبريك المبعوث الخاص لشؤون الطاقة والمناخ النرويجي.

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