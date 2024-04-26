«دبي للأمن الإلكتروني» يختتم مشاركته في «جيسيك جلوبال»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم مركز دبي للأمن الإلكتروني، أمس، مشاركته في النسخة 13 من معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال» 2024.

وشهدت منصة المركز إطلاق العديد من المشاريع والسياسات الخاصة بتعزيز معايير الأمن الإلكتروني وحماية البنية التحتية، بالإضافة إلى تخريج الدفعة الرابعة من برنامج قيادات الأمن الإلكتروني الذي يندرج ضمن مبادرة «سايبر نود» إحدى مبادرات مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني التابع لمركز دبي للأمن الإلكتروني.

وقال يوسف الشيباني، الرئيس التنفيذي للمركز: «نعمل وفق رؤية واضحة هدفها توفير حماية نوعية عالية المستوى للبنى التحتية الرقمية في إمارة دبي ، وتشكل الوقاية والحماية الاستباقية جزءاً راسخاً من ثقافة عمل المركز لضمان استمرار الأعمال والخدمات».

وقال عامر شرف المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني في المركز: «أتاحت لنا هذه المشاركة الفرصة للتعريف بجهودنا التي تسير في خطين متوازيين هما التوعية بأهمية الأمن السيبراني على مستوى الجهات الحكومية، ومجتمعات الأعمال والأفراد، وصقل وتطوير المهارات لدى الموظفين».

وقد تميزت مشاركة المركز في هذه النسخة من المعرض بإطلاق 6 مشاريع نوعية بما فيها أساس معيار أمن الاتصالات، سياسة أمن الحوسبة السحابية، سياسة مراكز العمليات الأمنية، الإصدار الثالث من نظام أمن المعلومات والإصدار الثاني من معيار أمن إنترنت الأشياء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز